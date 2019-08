Mercato Napoli, l'Inter vuole evitare l'articolo 15: farà giocare ad Icardi il 10% delle gare ufficiali

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport ritaglia ampio spazio al calciomercato e alla vicenda Mauro Icardi. Dal quotidiano si legge:

Anche nei giorni scorsi la dirigenza nerazzurra ha ribadito a Icardi come non faccia parte del progetto. Se dovesse continuare a rifiutare le proposte che sono arrivate nella nuova sede di Porta Nuova (Napoli e Roma in primis), per lui ci sarà una stagione da spettatore. O meglio, da comprimario, perché l’Inter quasi certamente lo escluderà dalla lista Champions, dove Conte potrà iscrivere solo 21 giocatori di quelli attualmente in rosa (si possono inserire 25 elementi, ma 4 provenienti dal settore giovanile e l’Inter, tolto Dimarco, se non dovesse essere ceduto, non ne ha), ma lo inserirà in quella da 25 per il campionato.

Il perché è presto detto: se Icardi non fosse mai utilizzato, potrebbe liberarsi a parametro zero al termine della stagione ’19-20 (lui ha il contratto fino al 2021) in base all’articolo 15 del regolamento Fifa che prevede questa possibilità per i giocatori, una sorta di risoluzione del contratto per giusta causa. L’Inter vuole evitarlo e farà disputare a Icardi, nel caso rimanga a Milano fino al termine della stagione, il 10% delle gare ufficiali.