Tuttosport - L'Inter potrebbe aumentare il pressing per Mertens: proposta pesante sul tavolo, i nerazzurri aspettano la decisione di Dries

Notizie Calcio - Il Chelsea ieri ha esercitato l’opzione di rinnovo unilaterale per allungare di una stagione il contratto di Olivier Giroud. A questo punto l’Inter, come racconta Tuttosport, torna sull’attaccante del Napoli Dries Mertens:

“Piuttosto a questo punto l’Inter potrebbe aumentare il pressing per Dries Mertens, l’altro parametro zero individuato per rinforzare l’attacco. Il belga, corteggiato anche dal connazionale e amico Lukaku, non dovrebbe rinnovare col Napoli: è nel mirino di Monaco, Roma e dello stesso Chelsea. L’Inter ha messo sul tavolo una proposta pesante (5 milioni più bonus) e aspetta la decisione del giocatore, legato sentimentalmente al Napoli e ancora indeciso sul suo domani”