Tuttosport - Koulibaly-Juventus, lo vuole Allegri! La strategia bianconera

Salutati a parametro zero Chiellini, Dybala e Bernardeschi, in casa Juventus si lavora per riequilibrare la rosa dal punto di vista numerico e per rinforzarla a livello di qualità. Ed il nome di Kalidou Koulibaly del Napoli è un nome vivissimo, secondo l’edizione odierna di Tuttosport.

Koulibaly-Juventus, la volontà di Allegri

Non è un mistero la preferenza di Allegri, ma anche della dirigenza, per Kalidou Koulibaly:

“Il senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023. Da un paio di settimane la Juventus è alla finestra, attenta a verificare i movimenti dell’entourage (non è esclusa una permanenza a Napoli fino a scadenza) e della concorrenza (Barcellona), ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato. L’Atalanta ha riscattato Demiral, una mossa che ha garantito 20 milioni più eventuali altri 8 di bonus e una percentuale sulla rivendita. Un tesoretto ideale per l’assalto a KK, per il momento valutato 20 milioni in più dal club di De Laurentiis. L’apertura del Napoli alla Juventus non è scontata, però neppure impossibile. In assenza di rinnovo un tentativo verrà effettuato da parte dei bianconeri. Poi dipenderà dal giocatore e soprattutto da ADL”

