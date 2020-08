Tuttosport - Il Torino tratta Piatek e Schick, cosa fa Belotti? Tra i sondaggi effettuati ci sarebbe pure quello del Napoli

Il Torino, come racconta Tuttosport, tratta Krzysztof Piatek, ex Milan e Genoa), non che Patrik Schick della Roma, reduce del prestito al Lipsia. E Belotti?

“Cairo starà mica vendendo Belotti? Ora, anche l’Everton e il Newcastle hanno effettuato sondaggi. Come l’Inter, la Roma, il Napoli, la Fiorentina. In azione più intermediari. Ma tutti finora, così come i ds che hanno alzato il telefono, si sono sentiti rispondere seccamente da Cairo e Vagnati: «Belotti non è in vendita, punto e basta». Cairo lo ha già ripetuto anche pubblicamente. Se non cambierà idea, prendendo tutti in giro, la strada è tracciata. Col Gallo, tra sogni comprati e altri in affitto”