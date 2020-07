Tuttosport - Il Napoli ha offerto 20mln più Ounas o Younes per Boga, dovrà essere il calciatore a convincere il Sassuolo a cederlo

Ultime mercato Napoli - Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sta lavorando su svariati nomi per chiudere le altre operazioni chieste da Gennaro Gattuso:

"Serve un esterno d’attacco che abbia il colpo in canna e il nome di Boga continua ad essere quello più caldo. Con l’agente l’accordo è stato trovato, ora dovrà essere il calciatore a convincere il Sassuolo a cederlo. Questo perchè l’ad neroverde Carnevali ha ribadito che il franco-ivoriano non è in vendita. Il Napoli ha offerto 20 milioni più il cartellino di Younes o di Ounas, mentre il Sassuolo non vorrebbe scendere sotto i 40"