Tuttosport - Icardi dà un ultimatum alla Juve, Napoli pronto ad approfittarne

Ultimissime Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Tuttosport ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato che vedono coinvolto il Napoli. Dal quotidiano si legge:

Per una città che ha sempre vissuto di grandi firme sotto forma di punte, Icardi è “l’obiettivo”, uno che il gol ce l’ha nel sangue. Vestire la maglia del Napoli potrebbe essere una grande occasione pure per l’argentino ma il club azzurro deve fare i conti con la rivale di sempre, la Juventus,. Ha puntato lo stesso attaccante e, forte della posizione geografica a favore, lo tiene in pugno.

Icardi non vorrebbe spostarsi da Milano dove vivono moglie e figli, ecco perché la soluzione Torino potrebbe essere il compromesso perfetto. Però il Napoli aspetta alla finestra, attende che la Juve affondi il colpo, pronto a subentrare al primo tentennamento. E c’è già stato. Icardi avrebbe dato un ultimatum al club bianconero: la Juve dovrà muoversi entro il 10 agosto e scaduto questo termine, si sentirà in diritto di valutare altre offerte. Ed è per questa ragione che il club azzurro non ha fretta.