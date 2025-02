Tuttosport - Giuntoli piomba su Yeremay! La Juventus segue anche un altro obiettivo del Napoli

Calciomercato Napoli - I destini di Juventus e Napoli continuano ad intrecciarsi: dal cambio "casacca" di Giuntoli, Manna e Conte, ai tanti testa a testa sul mercato. Un dualismo destinato a proseguire anche la prossima estate.

Calciomercato Napoli, sfida alla Juventus

Come riportato da Tuttosport, sono diversi i giocatori nel mirino delle due squadre, a partire da Joshua Zirkzee. L’attaccante ex Bologna è considerato un profilo giusto dalla Juventus e, secondo quanto riporta il quotidiano, i bianconeri potrebbero proporre nuovamente uno scambio al Manchester United con Douglas Luiz per anticipare la concorrenza.

L'altro nome d’attualità per i bianconeri resta Yeremay Hernandez, esterno spagnolo seguito da vicino dal Napoli nell'ultima sessione di mercato. Il Deportivo La Coruna, titolare del cartellino del giocatore ha tolto la clausola da 20 milioni di euro allungando il contratto del giocatore fino al 2030.