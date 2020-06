Calciomercato Napoli - Potrebbe anche restare clamorosamente a Napoli il terzino Elseid Hysaj, ovviamente con tanto di rinnovo di contratto. Secondo Raffaele Auriemma su Tuttosport, il presidente De Laurentiis non sarebbe più convinto di cedere l'ex Empoli: "L’albanese è tornato ai livelli Sarriani e De Laurentiis non sarebbe più così tanto convinto che si debba accettare l’idea di trattenere Malcuit per cedere Hysaj".