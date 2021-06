Tuttosport - Clamoroso Fiorentina, Antognoni pronto a dire addio al club a fine mese!

Serie A - L'edizione odierna di Tuttosport questa mattina dedica spazio anche al caso legato a Giancarlo Antognoni, il cui contratto con la Fiorentina scadrà alla fine di questo mese e sul quale ci sono ancora molti dubbi. La sensazione è che dopo alcuni anni in dirigenza Antognoni potrebbe scegliere di "mollare" visto che la proposta che gli ha fatto l'attuale Fiorentina suona come un vero e proprio declassamento (da club manager passerebbe a ricoprire le mansioni di membro del settore giovanile e scouting). Anche a livello e economico tutto è ancora da definire ma sicuramente anche in quel caso si andrebbe incontro a un robusto taglio dell'ingaggio. Cosa accadrà? Sicuramente per Firenze perdere Antognoni sarebbe uno shock e per di più a pochi giorni di distanza dall'addio di un altro capitano viola, ovvero Dainelli.