Tuttosport - Castagne-Napoli, l'Atalanta si siederebbe per non meno di 25mln: altri quattro club interessati al belga

Serie A - Qualche voce inizia a circolare, pensando al mercato dell'Atalanta come racconta l’edizione odierna di Tuttosport:

“Tra i giocatori maggiormente chiacchierati in questo periodo c’è l’esterno Timothy Castagne. La sensazione è che, in assenza di un accordo per il contratto in scadenza nel 2022, possa partire a fronte di un'offerta importante. Ad oggi, difficile pensare che l'Atalanta si sieda al tavolo senza una proposta di almeno 25 milioni anche perché piace a Inter, Psg, Tottenham, Siviglia e Napoli”