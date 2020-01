Tuttosport - Ancelotti punta Lozano per l'Everton! Allan piace di nuovo al PSG, interessamento anche per Zielinski in Premier

Calciomercato Napoli - Il Napoli non sottovaluta le sirene straniere sul mercato, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport.

“Suonano anche quelle di Carlo Ancelotti che vorrebbe pescare in casa Napoli per rinforzare l’Everton. Piace Lozano, che lui stesso ha voluto in azzurro e che sta trovando poco spazio, ma anche Allan, appetito nuovamente pure dal Psg, e Zielinski. Difficile però pensare che possano lasciare Napoli a gennaio ed è poco probabile anche uno scambio, vociferato nelle scorse ore, tra Allan e Vecino".