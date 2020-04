Tuttosport - Ancelotti ha consegnato all’Everton la lista dei desideri: ci sono tre calciatori del Napoli

Il prossimo calciomercato, pesantemente influenzato dall’impatto della crisi legata al coronavirus, sarà fatto anche in Inghilterra da operazioni di scambio o comunque da acquisti molto mirati. Ne parla Tuttosport:

“Ancelotti ha consegnato all’Everton la sua lista dei desideri: si proverà a capire quanto si potrà trattare con il Napoli che ha fatto il prezzo (40 milioni) per il messicano Lozano, ma l’offerta al momento non supera i 20-25 milioni. In mezzo invece occhi su Allan, altro napoletano. Priorità comunque alle ali, per il 4-4-2 Ancelottiano, che con James Rodriguez potrebbe diventare un 2-3-1 offensivo. Sondati anche Callejon, altro napoletano con il futuro non ancora definito, e Berghuis del Feyenoord”