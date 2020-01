Tuttosport - Accelerata Toro per Younes: i granata propongono Iago alla Roma per sbloccare l'affare con il Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive dell'interesse del Torino per Younes: "La possibilità di trasferirsi alla corte di Semplici è intanto vagliata pure da Iago Falque. L’intesa tra le società è raggiunta, ma lo spagnolo valuta anche le offerte di Genoa e Verona in Italia, nonché dell’Espanyol, nella Liga (pure da Dubai, arrivano lusinghe all’indirizzo dell’attaccante esterno). Nelle ultime ore, in più, è stato proposto alla Roma che ha visto sfumare Politano. Di fatto partito Iago, è da aspettarsi l’accelerata al capitolo Younes, giocatore del Napoli con caratteristiche simili a quelle del calciatore di Vigo"