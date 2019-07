Da Verona - Tutino nel mirino dell'Hellas Verona, la dirigenza apre al confronto con il Napoli: i dettagli

Calcio mercato Napoli - Gennaro Tutino è una delle rivelazioni del ritiro azzurro: cresciuto fisicamente e bravo nell'adattarsi tatticamente. Tanti i complimenti di Ancelotti, l'attaccante ha bisogno di giocare e tornerà nuovamente in prestito. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere di Verona.

Idee nuove per l'attacco del Verona, il reparto avanzato dell'Hellas deve essere irrobustito. La richiesta di Ivan Juric è chiara, recepita da Tony D'Amico. Vanno ampliate le opzioni offensive per l'allenatore croato, e così la dirigenza gialloblù ha aperto un confronto con il Napoli per Gennaro Tutino. Rientrato dal proficuo prestito al Cosenza (10 gol decisivi, i suoi, per mettere al sicuro la salvezza, nel passato campionato di serie B), Tutino sta svolgendo la preparazione a Dimaro, con il resto del gruppo di Carlo Ancelotti. Il tecnico degli azzurri apprezza l'attaccante, che è versatile, ha il senso della porta ed è abile negli spostamenti sulle corsie esterne. Un profilo che può essere utile al Verona, che ha già Samuel Di Carmine e Giampaolo Pazzini. Aggiungere un tassello con le caratteristiche di Tutino sarebbe funzionale alle idee di Juric.