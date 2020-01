Tsimikas-Napoli, CorSport: era tutto fatto, ma il ragazzo ha tentennato quando ha visto la non certezza Champions

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Tsimikas: "Il lavoro «sporco», quello iniziale, s’è concluso, ognuno sa quello che c’è da sapere e l’Olympiacos è consapevole del desiderio del Napoli di provarci, magari aspettando che qualcosa succeda proprio su quella stessa fascia. Ma anche se Ghoulam dovesse decidere, sino al 31 gennaio, di restare a Napoli, Tsimikas resterebbe un’opzione gradita. Il rischio, in situazioni del genere, è rappresentato dalla concorrenza silenziosa che naviga lecitamente nell’ombra: Tsimikas è stato più vicino al Napoli di quanto si possa sospettare, poi l’inevitabile tentennamento e il «pericolo» ora assai concreto di non poter giocare la Champions ha avuto lo stesso effetto d’una doccia gelata sui fogli di carta già pronti. Ma non è finita, perché tempo a disposizione ancora ce n’é: il Napoli ha chiesto pazienza all’Olympiacos ed Tsimikas, avendo percezione dell’irruzione dell’Arsenal. Però va valutata la posizione di Ghoulam, la possibilità di cederlo, e poi agire".