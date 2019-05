Trippier-Napoli, Gazzetta - Ancelotti ha convinto ADL: pronta una deroga al mercato dei giovani

NOTIZIE CALCIO NAPOLI - Non solo più giovanissimi. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Carlo Ancelotti ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a puntare anche su qualche profilo di maggior esperienza.

Ecco quanto si legge precisamente direttamente dal quotidiano:

E per questo motivo l’allenatore ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a puntare forte su Kieran Trippier, esterno destro del Tottenham e nazionale inglese, che sarà prossimo protagonista nella finale in programma al Wanda Metropolitano di Madrid, sabato 1 giugno. Trippier – che qualche tifoso buontempone su wikipedia ha già «comprato» per il Napoli – compirà 29 anni a settembre. Di solito Aurelio De Laurentiis punta su giocatori prospettici, ma stavolta il presidente si è lasciato convincere dal suo allenatore: «Dipende dai ruoli. In alcuni voglio giocatori giovani – ha spiegato De Laurentiis alla radio ufficiale, Kiss Kiss Napoli –. In altri ruoli, come quello di marcatore, si può avere anche una certa età ed una certa esperienza, utile a non farsi bloccare psicologicamente nelle partite più delicate». La trattativa col club inglese si annuncia tutt’altro che facile, ma proprio dai media d’Oltremanica confermano la volontà del giocatore di trasferirsi a Napoli.