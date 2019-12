Torreira-Napoli, Repubblica: è il regista chiesto da Gattuso, si studia una formula particolare per il Sì Arsenal

Calciomercato Napoli, secondo l'edizione odierna di Repubblica il neo tecnico Rino Gattuso ha già fatto delle richieste alla Ssc Napoli e il centrocampo è il reparto che ha bisogno di cambiare volto.

'Il vertice basso è fondamentale'. Quindi è necessario un regista classico per dettare i tempi e impostare così il suo 4- 3- 3. Sarebbe importante chiudere al più presto l’operazione in modo da poter consentire a Gattuso di poter lavorare con il nuovo innesto già alla ripresa del campionato. 3) L’identikit è quello di un giocatore pronto subito. Il norvegese Berge, ad esempio, avrebbe bisogno di un normale periodo di adattamento ma al Napoli servono risposte immediate che Lucas Torreira potrebbe fornire. L’uruguaiano sta avendo poco spazio all’Arsenal, conosce già la serie A dopo l’esperienza alla Sampdoria. Si studia l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto.