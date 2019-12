Torreira-Napoli, CorSport: costi eccessivi, se l'Arsenal è d'accordo l'affare potrebbe svilupparsi con un'altra formula

Calciomercato Napoli - Tutti gli indizi, per la regia, portano a Lucas Torreira (24 anni a febbraio), play uruguaiano che all’Arsenal non sta vivendo una fase indimenticabile delle propria carriera. Ma quali saranno le mosse del Napoli? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Giuntoli lo conosce come e meglio delle proprie tasche, dove in genere bisogna fare i conti. Il costo dell’operazione, che sarebbe eccessivo, si potrebbe fronteggiare, se all’Arsenal saranno d’accordo, con un prestito: ma questi sono i discorsi che si faranno, non prima di aver capito cos’altro possa offrire il mercato"