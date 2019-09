Torino, Cairo: "Maratona dalle 15 sino alle 22 per Verdi, mi son fatto un regalo! Ottimo rapporto con ADL" [VIDEO]

Urbano Cairo, presidente del Torino, è stato intercettato dai microfoni di TuttoMercatoWeb all'esterno della sede del club granata. Ecco le sue parole sull'affare Verdi.

"Vendere Verdi prima per il Napoli non era possibile perché la società azzurra doveva fare altre operazioni. Oggi ho voluto provare in tutti modi possibili e oggi ho fatto una maratona dalle tre del pomeriggio sino a stasera. Con Verdi è un Torino che punta in alto? Ebbene sì, già la squadra a Bergamo ha fatto un'ottima prestazione e mancavano alcuni titolari come Zaza e Iago Falque".

"Verdi arriva nel giorno dell'anniversario? Mi son fatto un regalo, fatto anche ai tifosi e al mister".

"Con Giuntoli ci siamo visti, era in contatto con De Laurentiis e c'era disponibilità a fare l'operazione. Ottimo rapporto con il presidente del Napoli".