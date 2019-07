Tnw - Anche il Crotone si muove per Palmiero, sull'azzurrino il Pescara è in vantaggio

Mercato Napoli - Luca Palmiero è uno dei prodotti più in vista del settore giovanile del Napoli. Dopo l'ottima annata nella passata stagione al Cosenza, infatti, il centrocampista napoletano, attualmente in ritiro a Dimaro con la prima squadra, è nel mirino di alcuni club di Serie B che ora stanno muovendo passi importanti per assicurarsene le prestazioni. A tal proposito, arrivano delle novità non di poco conto.

Calciomercato Napoli, anche il Crotone su Palmiero

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, il Crotone starebbe effettuando un tentativo concreto per portare il centrocampista Luca Palmiero in terra calabra. In questo momento, però, il Pescara sembra essere in vantaggio rispetto ai pitagorici per l'azzurrino.