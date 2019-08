La Sampdoria resta focalizzata sulla ricerca di un esterno d'attacco per Eusebio Di Francesco. Il nome caldo in casa blucerchiata resta quello di Emiliano Rigoni dello Zenit. Ad essere in pole position per Simone Verdi, invece, è il Torino di Urbano Cairo. Il patron granata ha nel mirino anche alcune alternative: Hatem Ben Arfa e Matteo Politano. A riportare la notizia è il portale Tuttomercatoweb.com.