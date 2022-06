Tmw - Thorsby pronto a lasciare la Serie A: due club in Germania vogliono prenderlo

Calciomercato Napoli - La Sampdoria può cedere Morten Thorsby all'estero. Il calciatore, che in Serie A ha avuto mercato in questi anni, tra cui anche l'interesse del Napoli, può finire in Germania. Come riportato da Tmw, Morten Thorsby piace molto in Germania con Union Berlino e Hoffenheim interessante al suo acquisto.