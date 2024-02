TMW - Rivoluzione in estate, anche Kvaratskhelia sotto giudizio: può partire in un caso

Notizie Napoli calcio. La squadra azzurra sta vivendo una stagione ben al di sotto delle aspettative e la prossima estate ci si aspetta una vera e propria rivoluzione da parte di Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto riportato dai colleghi di TMW:Â

Arrivare al quarto posto avrebbe importanza capitale nel costruire una nuova rosa, ma forse rischierebbe di scoraggiare addii di determinati giocatori: se Osimhen andrà via al 99% - con un'offerta tra i 100 e i 130 milioni di euro, dipenderà anche dalla provenienza - lo stesso Kvaratskhelia è sotto giudizio: dovesse arrivare una proposta importante ci potrebbe anche essere il suo di addio, come quello di Zielinski e Demme. Insomma, la situazione appare fluida: la rivoluzione arriverà in estate.