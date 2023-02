Tmw - Rinnovi Napoli, dopo Lobotka ora ci sono tre azzurri nel mirino

Calciomercato - Rinnovi importanti in vista in casa Napoli. Come scrive Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, dopo l’accordo raggiunto per Stanisvan Lobotka, la società azzurra ora si sta dedicando in particolare ai prolungamenti di altri tre giocatori.

Calciomercato Napoli, pronti tre rinnovi

Parliamo nella fattispecie di Amin Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo e anche Juan Jesus. Quest’ultimo, quindi, in scadenza nell'estate del 2023 e non titolarissimo a differenza dei primi due, anche va dritto verso un potenziale futuro azzurro.