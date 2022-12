TMW - Non solo Demme, Salernitana interessata ad altri due azzurri

La Salernitana è interessata a tre calciatori del napoli scrive TMW:

"Ad ogni modo occorrono un portiere under (anche se De Sanctis non esclude scelte diverse, ieri colloquio con Sirigu), un difensore centrale esperto (e in questo caso potrebbe slittare il rinnovo di Gyomber), un esterno destro (Zanoli o Zortea), almeno un centrocampista (Demme il sogno, piace Zurkowski) e un attaccante fisicamente forte che possa sopperire alle lacune tecnico-tattiche palesate dalla compagine di Nicola. Partisse Bonazzoli potrebbe tornare Djuric, si valuta anche il profilo di Felix che De Sanctis stima molto".