Calciomercato Napoli - Il Monza è pronto a far partire l'assalto per fare nuovi colpi di calciomercato e piace anche Nandez, giocatore seguito da tempo dal Napoli. Le ultime da Tmw.

Il Monza cerca rinforzi per il centrocampo in vista della nuova stagione di Serie A. L'ultimo nome è quello di Nahitan Nandez in uscita dal Cagliari dopo la retrocessione in Serie B del club sardo.