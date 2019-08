Tmw - James Rodriguez, niente Napoli: resta al Real Madrid! Tanto rumore per nulla

Calciomercato Napoli - James Rodrigueze Gareth Bale, sembrano destinati a restare al Real Madrid. Come riporta Tuttomercatoweb, tanto rumore per nulla, almeno così sembra per ora per i due calciatori dei Blancos. Infatti, salvo clamorosi colpi di scena, sia James che Bale resteranno al Real Madrid, con il calcio Napoli che ha pensato per molto tempo di avere in pugno il calciatore colombiano. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

James Rodriguez

James Rodriguez-Napoli, Tmw - Affare quasi impossibile