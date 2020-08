Tmw - Il Napoli pianifica il futuro: Lozano è sul mercato. Per Gabriel dipende tutto da Koulibaly

Ultime calcio Napoli - Giornata fondamentale per il mercato del Napoli, col summit andato in scena ieri a Capri tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso. Sul tavolo il rinnovo dell'allenatore ma anche acquisti e cessioni in vista di questa sessione. Acquisto più oneroso della storia del club, prima dell'arrivo di Victor Osimhen, può già salutare Hirving Lozano. Arrivato con un quinquennale a poco meno di 40 milioni di euro dal PSV Eindhoven, più i bonus, il club partenopeo ha realizzato che non ha ripagato le attese e lo ha messo sul mercato. L'obiettivo è quello di non fare minusvalenza e per questo il Napoli non scenderà sotto ai 32 milioni di euro circa per eventuali proposte. Una potrebbe arrivare proprio dall'Everton di Carlo Ancelotti.

Caccia al centrale Lozano è extracomunitario e un suo addio libererebbe una casella che al momento il Napoli non ha. E questo aprirebbe eventualmente le porte a Gabriel Magalhaes del Lille in difesa, per il quale manca la quadra. Sul giocatore ci sono anche Everton, anche qui, Arsenal e Manchester United e pure il Leicester in caso di addio a Caglar Soyuncu. Un'asta certamente onerosa per il Napoli, solo l'addio di Lozano eventualmente potrebbe portare il Napoli a puntare su di lui. Inoltre Giuntoli prenderà un difensore solo in caso di addio a Kalidou Koulibaly. Il senegalese è sul mercato e ci sono già proposte dalla Premier League, ben distanti però dai 90 milioni chiesti da De Laurentiis.

Esterno e centrocampista Altri due ruoli da definire e discussi nel summit di Capri. Il primo è l'esterno mancino: Sergio Reguillon del Real Madrid, reduce dal prestito al Siviglia, è opzione cara per le casse azzurre, ma anche qui, prima deve uscire Faouzi Ghoulam. E a Giuntoli non mancano idee e alternative. Infine il mediano: in caso di addio ad Allan, arriverà un rinforzo anche in mezzo.

