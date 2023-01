TMW - Il Napoli osserva Felici della Triestina: sul calciatore anche tre squadre di B

La buona prima parte di stagione ha acceso il mercato su Mattia Felici, esterno sinistro classe 2001 della Triestina, finito nel mirino di diverse squadre. Il calciatore, che anche il Napoli sta osservando, ha mosso l'interesse di Modena, Cagliari e Venezia, pronte ad accompagnarlo nel salto di categoria e portarlo in Serie B. Da superare però il muro eretto dalla Triestina, che non ha alcuna intenzione di perdere il calciatore vista la sua importanza all'interno della rosa per la lotta salvezza.