TMW - Il Napoli cerca un tris di acquisti in difesa dopo Rafa Marìn

Calciomercato Napoli. Oltre a Rafa Marìn, ormai ad un passo dal trasferimento al Napoli dal Real Madrid, il club di De Laurentiis segue sempre con grande attenzione Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso per regalare una difesa tutta nuova ad Antonio Conte.  

Delle ultimissime di mercato del Napoli ne ha parlato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, facendo il punto sulle trattative in difesa: 

I riflettori sono puntati sulla difesa dove il primo acquisto è già stato fatto. Rafa Marin potrà sicuramente dare una mano in un settore dove gli azzurri continuano a lavorare in maniera concreta. Il primo nome della lista rimane Buongiorno, anche se come già detto il Torino vuole almeno 45 milioni di euro. E su queste basi non è facile venire a capo della situazione. Il Napoli però non molla e continua a tenere calda la pista. Un altro nom da tenere sempre presente è quello di Hermoso, che il 30 giugno si libererà a parametro zero dall’Atletico Madrid.

Il Napoli sta cercando anche un esterno e tra le opzioni c’è Spinazzola, che a questo punto, salvo sorprese, lascerà la Roma. Già in settimana ci dovrebbero essere nuovi contatti.