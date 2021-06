Ultime notizie calcio mercato - Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb la pista che potrebbe portare "El Papu" Gomez al Milan può rivelarsi molto tortuosa. L'argentino, infatti, per il Siviglia è incedibile in questa sessione di mercato alle porte dal momento che è al centro dei progetti di Monchi e Lopetegui anche in vista della prossima stagione.