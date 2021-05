Ultime notizie calcio mercato - E' stato a lungo accostato e seguito dal Napoli, come da lui stesso confermato in diverse occasioni, e sembrava davvero ad un passo dal Nizza. Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb, però, il Lille, per liberare il tecnico, chiede una buonuscita e questo rischia di complicare seriamente i piani dei rossoneri. In ragione di ciò, l'allenatore ha incassato nelle ultime ore l'interessamento di club quali Real Madrid, Lazio e Tottenham.