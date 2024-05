TMW - Folorunsho gradito a Conte, il Napoli prepara il rinnovo: le ultime

Calciomercato Napoli. Michael Folorunsho si è reso protagonista di una grande stagione con il Verona ed in estate tornerà a Napoli per restarci. Il centrocampista, inserito da Spalletti nei 30 pre-convocati dell'Europeo, vorrà giocarsi le sue chance in azzurro.

Folorunsho-Napoli, si lavora al rinnovo

Secondo quanto riportato da TMW, il Napoli è al lavoro per rinnovare il contratto di Folorunsho: