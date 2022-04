Tmw - Fabian Ruiz verso l'addio: il Napoli guarda a Tameze del Verona

Calciomercato Napoli - Non solo Victor Osimhen: come riferisce Tuttomercatoweb, anche Fabian Ruiz è sempre più in bilico in casa Napoli. Lo spagnolo, in scadenza di contratto nel 2023, va dritto verso la cessione salvo un sorprendente rinnovo di contratto finora non concretizzatosi.

Calciomercato Napoli, Tameze per sostituire Fabian

La società, svela TMW, guarda già a un possibile sostituto per il centrocampo:

E allora spazio alle offerte, se arriveranno, da almeno 40 milioni di euro. In entrata, detto di Anguissa che verrà riscattato, occhio al profilo di Adrien Tameze: già seguito dal Napoli la scorsa estate, il centrocampista dell'Hellas è giocatore molto apprezzato da dirigenza e staff tecnico