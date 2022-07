Calciomercato Napoli - Ultime di calciomercato sul futuro di Dybala in vista della prossima stagione. Il calciatore argentino è svincolato ed entro questa settimana vorrebbe scegliere la nuova squadra.

Come riportato da Tuttomercatoweb, l'Inter domani nuovo contatto per Dybala sarà probabilmente quello decisivo. Il giocatore in settimana vorrebbe scegliere la sua nuova destinazione. Dando ancora priorità all’Inter che deve prima fare un’uscita.