Tmw, De Magistris: "Napoli in vantaggio per Osimhen. Discorso Callejon ancora aperto: offerta degli azzurri la migliore"

Ultime notizie mercato Napoli – Raimondo De Magistris, giornalista di Tuttomercatoweb, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli al momento è in netto vantaggio rispetto a tutte le altre pretendenti per Osimhen ed il calciatore sui social ha smentito le voci relative ad un ultimatum fissato dagli azzurri. Per quanto riguarda Callejon, la partita è ancora aperta. Il suo procuratore ha avuto delle offerte dalla Spagna ma sono tutte più basse di quella che ha presentato il Napoli, stiamo a vedere cosa deciderà. Ci sono state anche sirene orientali ma in tal caso sarebbe una scelta di vita simile a quella di Hamsik abbandonando il calcio che conta”.