Thuram e Javi Guerra, chi sono e quanto costano i due obiettivi del Napoli per il centrocampo

Calciomercato SSC Napoli - Gli obiettivi individuati al momento dal Napoli per il centrocampo sono due: Khéphren Thuram del Nizza e Javi Guerra del Valencia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Khéphren Thuram del Nizza e Javi Guerra del Valencia sono due obiettivi di mercato del Napoli:

“Thuram, classe 2001, è figlio di Lilian e fratello di Marcus, andrà in scadenza nel 2025 e non ha ancora rinnovato. Unisce forza fisica, dinamismo e tecnica, Conte ne apprezza le caratteristiche anche se non segna molto.

Il Napoli spera di impostare la trattativa per una cifra non superiore ai 20-25 milioni e confida nella volontà di Thuram per abbassare il prezzo e semplificare l’operazione.

Javi Guerra ha un anno in meno, ma è legato al Valencia fino al 2027. Un aspetto che potrebbe affiancarlo nella valutazione al centrocampista del Nizza”