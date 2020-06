ESPN - Gattuso vorrebbe Thiago Silva in caso di addio a Koulibaly: il brasiliano non rinnoverà con il PSG, sogna il ritorno in Serie A

Ultime calciomercato Napoli. Incredibile indiscrezione lanciata da ESPN: il Napoli potrebbe pensare a Thiago Silva per la prossima stagione. Il centrale brasiliano è in scadenza con il PSG ed al momento appare molto difficile che possa rinnovare il contratto con i parigini, svincolandosi così a parametro zero.

Thiago Silva al Napoli: i dettagli

L'idea di portarlo alle pendici del Vesuvio - proseguono i colleghi di ESPN - sarebbe proprio di Gennaro Gattuso, suo ex compagno di squadra al Milan: l'allenatore del Napoli lo considererebbe il perfetto sostituto di Kalidou Koulibaly nel caso in cui il senegalese dovesse essere ceduto. Il 35enne centrale brasiliano vorrebbe proseguire la sua carriera in Europa cercando di strappare una convocazione per il mondiale di Qatar 2022, per questo attende una chiamata da un club che gli permetta di giocare la Champions League. Legatissimo al Milan, il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Italia ma non mancano gli estimatori anche all'estero: su tutti l'Everton di Carlo Ancelotti in Premier League.

Thiago Silva Napoli

Thiago Silva: carriera, palmares, età, peso, nome completo

Thiago Silva al Napoli sarebbe uno dei colpi di calciomercato più blasonati della storia del club azzurro. In tre stagioni al Milan e otto stagioni al PSG, Silva si è confermato uno dei difensori centrali più forti al mondo e tra i leader più carismatici del calcio moderno. Ha già vinto in Italia: con la maglia rossonera conquistò uno scudetto e una Supercoppa italiana nel 2011. In Francia ha vinto sette scudetti e 14 coppe. Con il Brasile una Confederation Cup e l'ambita Coppa America nel 2019, per un totale di 89 presenze e 7 gol con la nazionale verdeoro, oltre a due medaglie olimpiache.

Thiago Silva è alto 183 centimetri e pesa 79 kilogrammi. Il suo nome completo è Thiago Emiliano da Silva, ed è nato a Rio de Janeiro il 22 settembre 1984: a settembre compirà dunque 36 anni.