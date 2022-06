Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti direttamente dall'Inghilterra riguardo il futuro di Adnan Januzaj, che lascerà la Real Sociedad in queste settimane perché in scadenza di contratto. Per lui pronta una nuova avventura.

Come riporta il Sun, infatti, su Januzaj ci sarebbe il West Ham del suo ex allenatore David Moyes, che lo rivorrebbe dopo averlo già avuto in precedenza al Manchester United. Sul calciatore c'è l'interesse anche di Betis e Napoli.