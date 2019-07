The Sun - Lukaku offerto a Napoli e Juventus per 75 mln di sterline! Il suo agente ha già parlato con Ancelotti e Sarri

Calciomercato Napoli - Romelu Lukaku offerto a Napoli e Juventus per 75 milioni di sterline dal suo agente, Federico Pastorello. L'attaccante del Belgio ha tenuto colloqui la scorsa settimana con Solskjaer che gli ha ribadito come non sia più la prima scelta del Manchester United.

Calciomercato Inter, Lukaku proposto a Juventus e Napoli

L'Inter ha già fallito l'assalto, riferiscono dall'Inghilterra. Il suo agente, Federico Pastorello, sta ora parlando con Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, come riferisce l'edizione odierna del The Sun. A entrambi, confermano oltremanica, è stata offerta l'opportunità di chiudere per Lukaku per una cifra intorno alle 75 milioni di sterline.

Calciomercato Juve, offerto Lukaku

La mossa della Juve per il 26enne sarebbe arrivata con l'appoggio di Cristiano Ronaldo.