Calciomercato Napoli - Il Manchester United piomba su Nikola Milenkovic della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal The Sun, i Red Devils vorrebbero acquistare il giovane difensore in scadenza nel 2022, ma al momento la presenza ancora in rosa di Eric Bailly e l'elevata richiesta di 38 milioni della Fiorentina fermano la trattativa. Sul calciatore anche Napoli e Milan.