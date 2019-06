The Sun - Futuro Ospina, il riscatto scade sabato: Arsenal irritato dall’atteggiamento del Napoli, i dettagli

Il futuro di Ospina resta un rebus da risolvere. Il Napoli non ha ancora esercitato il diritto di riscatto fissato a 3,1 milioni di sterline. L’accordo tra gli azzurri e l’Arsenal dovrebbe scadere sabato e il Napoli non ha ancora avvisato i Gunners. Secondo quanto riportato dell’edizione odierna del The Sun, l’Arsenal sospetta che il Napoli voglia riscattare il giocatore intorno ai 2 milioni di sterline. Il club inglese non accetterebbe una cifra inferiore ai 3 milioni di sterline perché Ospina ha l’interesse anche di club spagnoli. Un’altra soluzione potrebbe essere reintegrarlo nella rosa dell’Arsenal.