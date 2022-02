The Sun - Assalto Arsenal per Fabian Ruiz: è il desiderio di Arteta

Ultimissime notizie di calciomercato per il Napoli che rischia di perdere i suoi talenti in vista della prossima estate. C'è il rischio di dover lasciar andare giocatori come Fabian Ruiz finito nel mirino anche dell'Arsenal che vuole comprarlo in estate.

Calciomercato Napoli: Arteta lo vuole all'Arsenal

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, l'Arsenal sta pianificando il mercato della prossima estate e dal Napoli può arrivare il prossimo acquisto. Il club inglese ha intenzione di offrire al manager spagnolo Mikel Arteta nuovi e importanti giocatori per diventare competitivi in Premier League nel breve termine. Tra i giocatori finiti nel mirino dei Gunners ci sarebbe anche il forte interesse dell'Arsenal che vorrebbe acquistare Fabian Ruiz per il centrocampo. Lo spagnolo è un desiderio di lunga data di Arteta, che è rimasto stupito del suo talento e della sua capacità di dominare in mezzo al campo palla al piede. Al club inglese serve un rinforzo in quella zona di campo e per questo Fabian Ruiz può andare all'Arsenal e accettare l'offerta quando e se diventerà concreta.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli

Fabian Ruiz Arsenal

Napoli: Fabian Ruiz via in estate, sfida in Premier League

Fabian Ruiz lascerà il Napoli in estate e l'Arsenal pensa al suo acquisto. Il giocatore è in scadenza 2023 e per non rischiare di perderlo a zero sarà ceduto al miglior offerente. Sarà asta tra i club inglesi, perché oltre all'Arsenal a comprare Fabian Ruiz ci pensano anche Manchester United e Newcastle, che hanno già fatto offerte ufficiali a gennaio.