James Rodriguez ed il tesoretto Atletico Madrid: con o senza Correa i soldi in cassa per il colombiano ci sono [TABELLA]

Ultimissime mercato Napoli - L'Atletico Madrid è tra le società più attive in queste settimane sul fronte del calciomercato e insidia la S.s.c. Napoli per un grande obiettivo

James Rodriguez - Napoli, l'Atletico ha 67,6 di utile oltre Correa

Finora il club del presidente Cerezo ha venduto per un totale di 311.10 milioni, tra le cessioni più importanti ricordiamo quelle di Griezmann (120 milioni), Hernandez (80 milioni) e Rodri (70 milioni). In entrata il totale degli acquisti è stato di 243.50 milioni con il grande colpo Joao Felix dal Benfica con 126 milioni. Il saldo tra entrate ed uscite è di 67,6 milioni. Questa cifra è parziale perchè potrebbe aumentare se nelle prossime ore si concretizzerà la cessione di Correa al Milan. L'Atletico, a prescindere da questa operazione, ha i soldi per poter prendere subito James Rodriguez valutato 40 milioni. Il possibile addio dell'argentino potrebbe liberare la famosa numero dieci e far spazio ad un calciatore di fantasia come il colombiano.