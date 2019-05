Domani summit mercato ADL-Ancelotti e Giuntoli: nessun intoccabile, un solo incedibile. Clamoroso scenario con Sarri alla Juve

Calciomercato Napoli - Domani a Castel Volturno summit di calciomercato tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Carlo Ancelotti. I tre parleranno delle strategie di mercato da attuare sia per quanto riguarda i colpi in entrata che in uscita, come riferisce l’edizione odierna del Mattino.

Va chiarito, per prima cosa, l'elenco degli intoccabili. Tra questi, di sicuro, c'è Koulibaly. Per Allan e Insigne, Carletto ha già detto la sua: ovvero, se restano è meglio ma nessun dramma in caso di partenza. Allan è sicuro che alla fine il Psg tornerà a farsi vivo con De Laurentiis.

Ecco perché, riferisce il quotidiano, c’è da capire anche chi arrivi sulla panchina della Juventus. Nel caso in cui giungesse Maurizio Sarri non è non è escluso nella lista della spesa possano entrare alcuni calciatori azzurri, come Hysaj e proprio Insigne. Anche se al momento si tratta di puro fantamercato, non vi è nulla di concreto.

Napoli, rinnovo Ancelotti in autunno

Nel summit di domani tra De Laurentiis ed Ancelotti, però, non si parlerà di rinnovo del tecnico. I legali dei due saranno assenti all’incontro. Di questo se ne riparlerà in autunno.