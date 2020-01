Suggestione Carrasco-Napoli, CorSport: due motivi lo spingono a voler tornare in Europa

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, per il Napoli ci sarebbe anche la suggestione Carrasco: "Lobotka più Koutris e si arriva a Yannick Carrasco (26), un colpo che Giuntoli avrebbe tenuto volentieri nascosto, se dalla Cina non fosse arrivata la vocina indiscreta: l’esterno belga, dopo due anni al Dalian Yifang, il club allenato da Rafa Benitez e nel quale gioca Marek Hamsik, avrebbe (anzi ha) voglia di tornare in Europa, in un calcio che lo tenga sempre sotto la lente d’ingrandimento del Ct della propria Nazionale".