Notizie calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il conduttore, Diego De Luca. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ci sono tre o quattro operatori di livello internazionale che sono in lizza per assistere Lorenzo Insigne. Stanno capendo se ci sono i margini per prendere la sua procura. Arrivano conferme per Azmoun dello Zenit, ma molto dipenderà dal futuro di Mertens”.