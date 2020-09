Calciomercato Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Occhio ad Ounas ed a Younes in ottica Benevento perchè c'è stata una brusca frenata dei sanniti per Gervinho. Il Benevento cerca un calciatore del genere. A Parma credo che giocheranno Politano, Mertens ed Insigne dall'inizio, poi a gara in corso ci sarà spazio per Osimhen e Lozano".