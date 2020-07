SSC Napoli, la radio ufficiale - Boga primo obiettivo, c'è l'accordo con l'entourage! Distanza col Sassuolo: i dettagli

Calciomercato Napoli - Jeremie Boga nel mirino del Napoli. Le ultime sul calciatore del Sassuolo, che questa sera non sarà del match, le ha raccontate la redazione di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

"L'esterno del Sassuolo è la priorità in attacco per il Napoli. E' l'indiziato numero uno per rinforzare gli esterni, al momento c'è accordo di massima fra l'entourage del calciatore e il Napoli dal punto di vista economico. Ma c'è ancora un po' di distanza fra gli azzurri ed il Sassuolo, fra domanda e offerta".