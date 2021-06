SSC Napoli, la radio ufficiale: Basic si avvicina sempre di più al Napoli, spunta una confessione! Orsolini piace da due anni

Calciomercato Napoli - Il giornalista e conduttore Diego De Luca è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Toma Basic si avvicina sempre di più al Napoli. Chi è molto vicino al ragazzo ci dice che non vede l’ora di aggregarsi al club, vedremo se il club vorrà affondare il colpo e se il Bordeaux abbasserà le richieste per il cartellino del centrocampista croato. Riccardo Orsolini piace al Napoli da due anni, ma non è detto che sia così facile che possa arrivare durante la sessione estiva”